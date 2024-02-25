Кабмин Шри-Ланки не принимал решения о приостановке продления долгосрочных туристических виз для граждан России и Украины. Об этом сообщили в офисе президента страны Ранила Викрамасингхе, передает ТАСС.

«Президент Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование по поводу распространенного без предварительного одобрения кабинета министров уведомления [департамента иммиграции] о том, что российские и украинские туристы должны покинуть страну в течение 14 дней», — говорится в сообщении.

До этого агентство AFP сообщило, что Шри-Ланка больше не будет продлевать долгосрочные туристические визы гражданам России и Украины.

Накануне Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет антироссийских санкций. В него включены 194 физических и юридических лица из РФ. Под вторичные санкции попали ряд компаний из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

Ранее Китай обещал принять меры по защите своих компаний от санкций.

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