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Кадыров о победе Путина: россияне могут быть уверены в счастливом будущем РФ

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Кадыров о победе Путина: россияне могут быть уверены в счастливом будущем РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале главы региона.

По словам Кадырова, в Чечне большинство избирателей проголосовали за кандидатуру Путина.

«Это значит, что каждый российский гражданин может быть уверенным в счастливом и благополучном будущем нашего могучего и процветающего суверенного государства», — выразил свое мнение чеченский лидер.

От себя Кадырова добавил, что горд тем, что сможет и дальше жить и работать под «грамотным и эффективным руководством» Путина.

Чиновник добавил, что жители Чечни всецело обязаны Путину своей счастливой и благополучной жизнью в составе Российской Федерации.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По данным Центральной избирательной комиссии, Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов после обработки 99,52% протоколов.

Ранее Путин озвучил главную задачу после выборов.

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