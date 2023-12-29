Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Кадырову презентовали экспериментальные образцы “джихад-машин”

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Кадырову презентовали экспериментальные образцы "джихад-машин"

Главе Чечни Рамзану Кадырову презентовали первые экспериментальные образцы “джихад-машины”, сообщает РИА Новости.«”Кадырову в Грозном показали экспериментальные образцы “джихад-машин”, которые планируется отправить на передовую”, – передает корреспондент агентства.

Отмечается, что машины, спроектированные на базе шасси УАЗ “Патриот”, ГАЗ “Соболь” и ГАЗ “Садко”, проходят тестирование.«

"Мы уже посмотрим, как они себя поведут на передовой, на СВО. Я думаю, что в ближайшем будущем они уже будут… на территории Украины", – сказал глава Чечни журналистам, добавив, что был на базе их производства, где внес свои коррективы, которые уже учтены.

По словам министра промышленности и энергетики Чечни Адама Хакимова, машины пойдут в серийный выпуск со следующего года.

Радио Sputnik сообщало, что Кадыров высказался по поводу возможного срока окончания СВО.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

 Новости Алтай

Астролог рассказал, какой знак зодиака начнет новый год с “обнуления” в карьере

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле зажгли огни на главной ёлке региона

30.12.2023

 Новости Алтай

Следователи начали проверку в отношении персонала барнаульского частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

Руководитель Народной дружины «СтудГвардия» колледжа АлтГУ Максим Столповский стал победителем конкурса «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка»

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix