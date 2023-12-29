Кадырову презентовали экспериментальные образцы “джихад-машин”

Главе Чечни Рамзану Кадырову презентовали первые экспериментальные образцы “джихад-машины”, сообщает РИА Новости.«”Кадырову в Грозном показали экспериментальные образцы “джихад-машин”, которые планируется отправить на передовую”, – передает корреспондент агентства.

Отмечается, что машины, спроектированные на базе шасси УАЗ “Патриот”, ГАЗ “Соболь” и ГАЗ “Садко”, проходят тестирование.«

"Мы уже посмотрим, как они себя поведут на передовой, на СВО. Я думаю, что в ближайшем будущем они уже будут… на территории Украины", – сказал глава Чечни журналистам, добавив, что был на базе их производства, где внес свои коррективы, которые уже учтены.

По словам министра промышленности и энергетики Чечни Адама Хакимова, машины пойдут в серийный выпуск со следующего года.

Радио Sputnik сообщало, что Кадыров высказался по поводу возможного срока окончания СВО.

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