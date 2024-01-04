“Как можно больше”. Лавров дал совет будущим дипломатам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской акции “Елка желаний” встретился с 11-летней жительницей Луганска, мама которой попросила его дать совет будущим дипломатам.«”Тут советовать невозможно, надо просто расти человеком, воспитанным хорошо, а тут воспитание налицо. И самое главное – стараться познавать, познавать, познавать как можно больше”, – цитирует Лаврова РИА Новости.

По его словам, нельзя сказать, что будущему дипломату нужно прочесть какие-то конкретные книги – дипломатия сейчас занимается множеством вещей, включая экологию и новые медиа, и во всем этом нужно разбираться.

Радио Sputnik ранее писало, что президент РФ Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам ради исполнения новогоднего желания ребенка.

Взято отсюда.