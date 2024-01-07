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Kan: ЦАХАЛ нашел клетки, в которых ХАМАС содержал похищенных заложников

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Kan: ЦАХАЛ нашел клетки, в которых ХАМАС содержал похищенных заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила клетки, в которых ХАМАС содержал похищенных заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственную телерадиовещательную компанию Израиля Kan.

Предполагается, что перевозили заложников в этих же клетках. При этом выдвигаются версии и о том, что в таких же клетках ХАМАС содержал и заключенных из числа арабов-палестинцев.

До этого израильская армия заявила об уничтожении ХАМАС на севере сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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