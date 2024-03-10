Канада одобрила передачу Украине около 80 тысяч списанных авиационных ракет

Канада одобрила передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) подлежащих утилизации авиационных ракет. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет ракетах класса «воздух-земля», которые можно переделать для запуска с земли. При этом Тука не уточнил их название.

«Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более восьмидесяти тысяч. И канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам», — рассказал политик.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова помочь Германии решить проблему поставки ракет Taurus Украине. Кроме того, Лондон рассматривает вариант с покупкой немецких ракет и передачей британских ракет Storm Shadow украинской стороне.

Взято

отсюда

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