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Канцлер ФРГ Шольц раскритиковал Путина в новогоднем обращении

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Канцлер ФРГ Шольц раскритиковал Путина в новогоднем обращении

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в обращении по случаю Нового года раскритиковал президента России Владимира Путина из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Die Welt.

«Едва Covid-19 прошел половину пути, как Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы», — сказал Шольц, оправдываясь за внутренние проблемы граждан ФРГ.

Кроме этого, по словам канцлера, после начала боевых действий на Украине Владимир Путин «перекрыл газовый кран».

До этого федеральный канцлер Германии заявил, что Европа и ее союзники должны послать сигнал Москве и Киеву о готовности продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

С точки зрения канцлера ФРГ, если союзники Киева в Европе и за ее пределами смогут послать сигнал о долгосрочной поддержке, то это станет и сигналом для президента России Владимира Путина. По мнению Шольца, российский лидер надеется на то, что готовность на Западе поддерживать Украину ослабнет.

«Было бы важным сигналом, если бы мы ему сказали: «Не рассчитывай на это! Мы готовы делать необходимое так долго, сколько потребуется», — сказал Шольц.

Ранее Шольц призвал Путина вывести войска с Украины.

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