Кандидат от ДПР Свиридова подала документы в ЦИК для участия в выборах

Выдвинутая кандидатом в президенты от Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ для участия в выборах, передает РИА Новости.«”В ходе приема пакета документов член ЦИК Людмила Маркина сообщила, что съезд Демократической партии, где была выдвинута Свиридова, прошел 25 декабря. На съезде, по оценкам члена ЦИК, все процедурные моменты были соблюдены”, – передает корреспондент агентства.

Выдвижение кандидатов от партий проходит до 1 января. Выдвиженцы от непарламентских политических партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2 500 подписей.

После получения подписных листов Центризбирком проверит их и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня, начиная с 15 марта.

Радио Sputnik сообщало, что глава общественной организации “Армия Защитников Отечества” Иван Отраковский подал документы в ЦИК РФ.

Взято отсюда.