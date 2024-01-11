Кандидат в президенты Финляндии Стубб пообещал не общаться с властями России

Кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб пообещал, что не станет поддерживать диалог с российскими властями до завершения конфликта на Украине в случае победы на выборах. Его слова приводит Reuters.

«В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», — заявил Стубб. При этом он добавил, что сотрудничество между пограничными службами и дипломатами двух стран продолжается.

Политик подчеркнул, что не заинтересован в ухудшении дипломатических связей с Россией. Однако, по его словам, на данный момент она «не является основным направлением внешней политики Хельсинки».

Ранее Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля. Такое решение, как объяснила глава МВД страны Мари Рантанен, было принято в связи с тем, что «угроза со стороны России сохраняется».

Взято

отсюда

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