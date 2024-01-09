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Кандидат в президенты Тайваня Лай заявил, что продолжит сотрудничать с КНР

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Кандидат в президенты Тайваня Лай заявил, что продолжит сотрудничать с КНР

Кандидат в президенты Тайваня от правящей партии Уильям Лай (Лай Циндэ) заявил, что в случае избрания на пост главы государства он сохранит статус-кво в отношениях с Пекином и будет добиваться мира силой, оставаясь открытым для взаимодействия с Пекином при условии «равенства и достоинства». Его слова приводит Reuters.

«Мир бесценен, а в войне нет победителей», — заявил Лай.

В то же время он отметил, что принятие предложения Пекина о принципе одного Китая «не является истинным миром». По его словам, мир без суверенитета острова будет схож с ситуацией вокруг Гонконга.

«Это фальшивый мир», — считает Лай.

Ранее представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа раскритиковал кандидата в президенты Тайваня Уильяма Лая после его высказываний на дебатах о том, что остров может управляться как демократия.

По его словам, кандидат на пост президента полуострова является «зачинщиком потенциально опасной войны в Тайваньском проливе».

Ранее Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова через выборы.

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