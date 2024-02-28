Кандидаты на пост президента РФ высказались о перспективах завершения СВО

Кандидаты на пост президента РФ заявили, что специальная военная операция должна быть завершена на условиях России.

В ходе дебатов на телеканале “Россия 1” кандидатам задали вопрос, как они оценивают перспективы окончания СВО и какой результат считают приемлемым для Москвы.«

"Для нас перспектива одна – полный разгром Украины, принуждение к капитуляции и на наших условиях вести переговоры", – приводит РИА Новости слова кандидата от КПРФ Николая Харитонова.

При этом он отметил, что украинцы – братский народ и после завершения СВО обязательно наступит мир.

Кандидат от партии “Новые люди” Владислав Даванков заявил, что необходимо сесть за стол переговоров.«”Сложно это? Сложно. Но важно, чтобы такой мир, который был бы достигнут, он был бы на наших условиях, потому что никому не нужна заморозка конфликта”, – подчеркнул он.

В свою очередь, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не Россия начала конфликт, но она закончит его, в идеале, уже в 2024 году.«

"(Надо, – ред.) прекратить, у нас есть такие военные возможности, у наших вооруженных сил, поставку "Хаймарсов", "Абрамсов", они все равно будут уничтожены. Первые "Абрамсы" уничтожены в Авдеевке и все остальные сгорят. Но лучше, конечно, не допустить их попадания в зону СВО, (надо) парализовать железнодорожную систему Украины и прекратить тем самым поставку бронетехники из польского Жешува через Львов", – высказал мнение Слуцкий.

Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik сообщало, что Минюст Латвии пригрозил наказанием за участие в выборах президента России.

Взято отсюда.