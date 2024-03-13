Канье Уэста заметили на концерте в вещи с нецензурной надписью на русском языке

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, сменивший имя на Ye, появился на публике в одежде с нецензурной надписью на русском языке. Соответствующие кадры с концерта Vultures поклонники публикуют в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант вышел на сцену в черной футболке, на лицевой стороне которой была нанесена белая надпись «Фак Адидас», а на спине — «иди *****». Непристойные высказывания на вещи заметили фанаты, которые принялись размещать его снимки в соцсетях.

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Adidas разорвал партнерские отношения с исполнителем 25 октября 2022 года. Решение было принято по причине того, что на марку обрушился шквал критики после скандального поведения Уэста. В частности, рэпер опубликовал в соцсетях скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. Вскоре Уэста заблокировали за антисемитский пост.

14 декабря 2023 года Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, созданного Канье Уэстом. Музыкант отметил, что приход российского дизайнера в Yeezy является важным достижением в истории дизайна.

Взято

отсюда

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