10 марта «Миннесота Уайлд» в овертайме обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:3. В составе победителей двумя очками отметился российский нападающий Кирилл Капризов.

Капризов стал автором второй заброшенной шайбы «Миннесоты», которая помогла сравнять счет в матче. Также россиянин поучаствовал в победной шайбе «диких», отметившись результативной передачей.

Для россиянина этот гол стал 145-м за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он поднялся на 33-е место в списке лучших российских снайперов в истории лиги, обойдя Александра Радулова, на счету которого 144 заброшенных шайбы. Следующей целью Капризова является Сергей Немчинов, на счету которого 152 гола за карьеру в НХЛ.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 58 матчей, отметившись 31-й заброшенной шайбой и 40 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды.

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