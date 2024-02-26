Карантин по бешенству животных ввели в подмосковных Люберцах. Распоряжение губернатора региона Андрея Воробьева размещено на сайте регионального правительства.

Эпизоотическим очагом является дом на Комсомольской улице, где находится ветеринарная клиника. В связи с этим в городе начали действовать ограничения: запрещены ярмарки, выставки, связанные с перемещением животных, ввоз восприимчивых животных, отлов.

Карантин действует до тех пор, пока губернатор области не отменит его, выпустив соответствующее постановление.

До этого в Люберцах спасателям пришлось выламывать дверь в квартире одного из домов. В квартире бросили собаку без еды и воды. Для спасения животного пришлось использовать радикальные меры.

Полицию и МЧС вызвали соседи. Местные жильцы рассказали, что владелец не следит за питомцем, пес вышел из квартиры неухоженным, в колтунах. При этом собака оказалась добродушной и контактной.

Очевидцы также сообщили, что хозяин питомца, который выпивает, пропал несколько дней назад. Когда пес выл, у них были предположения, что мужчина находится в квартире, просто ему стало плохо.

Ранее на севере Москвы жители обнаружили пять собак, запертых в заледеневшем фургоне.

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