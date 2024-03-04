Власти и общество Украины попали в ловушку дилеммы, выбирая между стремлением к «войне до победного конца» и «миру любой ценой». Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Вышка».

«Что такое война до победного конца? Скажите мне, в чем этот победный конец. Необходимо уходить от этой ложной дилеммы», — сказал он.

Политолог отметил, что ни один из этих вариантов не устраивает Украину, поскольку ей будет тяжело принять мирное соглашение, однако и в продолжении боевых действий нет смысла. Эксперт считает, что украинская армия не в состоянии победить такого сильного противника, как Россия.

Карасев подчеркнул, что украинским властям необходимо было думать о соотношении потенциалов весной 2022 года. По его мнению, на сегодняшний день альтернативой боевым действиям является принятие гораздо более жестких условий, чем те, которые Российская Федерация предлагала во время переговоров в Стамбуле.

«Политики должны принять сложнейшее решение. Не дай Бог на миллиметр ошибиться и можно сбить прицел, может быть еще хуже. Мы сбили прицел при Стамбуле, а сегодня вынуждены заниматься дипломатией с худших позиций», — подытожил Карасев.

До этого председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявлял, что Украина проиграет на поле боя, если Соединенные Штаты не возобновят поставки военной помощи.

Ранее в Пентагоне заявили, что поражение Украины приведет к войне НАТО и РФ.

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