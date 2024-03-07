реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Кардиолог назвала возможную причину слабости

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Кардиолог Староверова: аритмия может привести к слабости и одышке

Кардиолог назвала возможную причину слабости

Аритмия может вызывать слабость и ощущение замирания сердца или его «кувырка» и может появиться даже у здорового человека. Об этом врач-кардиолог сети «Клиника Фомина» Александра Староверова рассказала «Вечерней Москве».

Аритмия, то есть нарушение сердечного ритма, бывает постоянной или проявляется приступами от нескольких секунд до нескольких дней. Она может привести к учащенному или замедленному биению сердца, ощущению замирания сердца или его «кувырку», к одышке при физической нагрузке, слабости, головокружению, предобморочному состоянию или обмороку.

Врач подчеркнула, что аритмия может развиться даже у здоровых людей. Поэтому важно ежегодно проходить осмотр у кардиолога. А людям старшего возраста или с другими заболеваниями — чаще. Самый точный способ выявить аритмию — холтеровское мониторирование ЭКГ, при котором отслеживается работа сердца в течение суток.

До этого кардиолог объяснила, что низкое давление обычно не требует лечения, если оно не вызвано каким-то заболеванием. Большинству людей с низким давлением достаточно правильного питания, физических нагрузок и ношения компрессионного трикотажа.

Ранее врач рассказал, что резкое повышение кровяного давления может привести к ощущению паралича.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм

Фейки о выборах, судьба двух заводов и 11-летняя чемпионка.  Что произошло в Алтайском крае 7 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Узнать больше

Стало известно, сколько незаконных свалок существует в Алтайском крае

В Алтайском крае по данным от Россельхознадзора найдено 18 несанкционированных…

Узнать больше

Алтайские эксперты рассказали, как правильно выбрать цветы на 8 Марта

Букет. Цветы. Роза Фото: pixabay.com Специалисты рассказали, какие болезни могут…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp