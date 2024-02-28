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Карлсон: Байден послал Джонсона в Киев для срыва соглашения с Россией в Стамбуле

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Карлсон: Байден послал Джонсона в Киев для срыва соглашения с Россией в Стамбуле

Американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману обвинил президента США Джо Байдена и его администрацию в срыве мирных переговоров между Российской Федерацией и Украиной в 2022 году в Стамбуле.

По его словам, вашингтонская администрация отправила занимавшего в то время пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, чтобы остановить переговоры и сказать украинскому президенту Владимиру Зеленском, что «Украина не может прийти к какому-либо соглашению с Россией».

Как отметил Карлсон, такие действия Джонсона привели не к победе Украины, а к множеству проблем и жертв. По мнению журналиста, такие шаги являются «моральным преступлением».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя.

Он обратил внимание, что весной 2022 года бывший премьер-министр Великобритании посетил Киев, когда Россия и Украина вели переговоры.

Президент РФ считает, что Джонсон в тот момент изложил позицию, что «с Россией надо воевать до последнего украинца, до конца», нанести ей стратегическое поражение.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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