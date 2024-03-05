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Катки в парках Москвы 8 Марта будут бесплатными для женщин

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Катки в парках Москвы 8 Марта будут бесплатными для женщин

Катки в 39 парках Москвы станут бесплатными для женщин 8 Марта, сообщает пресс-служба городского Департамента культуры.

Акция проводится, в частности, в Сокольниках, в Парке Горького, парке Дружбы, а также в парках “Дубки” и “Красная Пресня”, говорится в сообщении.

Посетившим катки женщинам преподнесут цветы.

По случаю праздника также пройдут бесплатные выставки в Музее Москвы, его филиалах и в Музее Тропинина, добавляет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik также рассказало, какую праздничную акцию 8 Марта проведут в музее-заповеднике “Царское Село”.

Взято отсюда.

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