Американская супермодель и телезвезда Кендалл Дженнер показала фигуру в откровенной одежде без бюстгальтера. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица запечатлела себя у зеркала во время отдыха в курортном городе Аспен, США. Так, знаменитость позировала в облегающем черном платье с открытой спиной и декольте до низа живота. Кроме того, сквозь прозрачную ткань одежды просвечивал ее оголенный бюст.

При этом модель распустила волосы, разделив их на прямой пробор, нанесла на губы коричневую помаду и подчеркнула ресницы тушью.

Ранее в январе Кендалл Дженнер поделилась фото, сделанными во время отдыха на острове Барбадос. На кадрах она предстала на пляже, позируя в салатовом бикини в черную полоску.

Взято

отсюда

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