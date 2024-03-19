реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Кенгуру Гранди погибла в зоопарке Белгорода в результате обстрела ВСУ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Кенгуру Гранди погибла в зоопарке Белгорода в результате обстрела ВСУ

Во время украинского обстрела в зоопарке Белгорода погибла ручная кенгуру Гранди, сообщили в учреждении.

Отмечается, что от кассетных осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру, а Гранди в это время была на улице. «

"Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Мы тебя никогда не забудем, милая. Когда этот кошмар наяву закончится, Гранди, мы посадим в нашем лесу самый вкусный виноград в честь тебя!" – говорится в сообщении зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

В Белгород Гранди перевезли из зоопарка Санкт-Петербурга в 2019 году, и она сразу стала любимицей посетителей. Кенгуру позволяла себя гладить, брала еду из рук, предпочитая виноградные веточки. В позапрошлом году она принесла потомство. В зоопарке рассчитывали, что она вновь станет мамой в этом году, добавляет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Радио Sputnik также сообщило, что российские войска сбили вертолет ВСУ, летевший к Белгородской области.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

До +6 градусов и метели. О погоде в Алтайском…

Небольшой, местами умеренный снег Метель / Фото: unsplash.com От -4…

Путин призвал ФСБ поддерживать попавшие под санкции компании в…

Путин: ФСБ нужно оказывать поддержку попавшим под санкции компаниям в…

На Украине раскрыли последствия принятия закона о мобилизации

Экс-премьер Азаров: закон о мобилизации приведет к потере кадров на…

Байден убрал Москву из списка городов с дешевыми лекарствами

Байден со второй попытки убрал Москву из списка городов с…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp