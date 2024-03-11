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Киевского политика Лапина возмутил подрыв HIMARS российской ракетой

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Киевского политика Лапина возмутил подрыв HIMARS российской ракетой

Украинский ракетный комплекс HIMARS был уничтожен российским ударов из-за провала в работе радиоэлектронной разведки ВСУ. Такое мнение в эфире YouTube-канала «Прямой» высказал украинский политик, офицер в отставке Игорь Лапин.

Лапин напомнил, что система залпового огня HIMARS на колесном шасси вышла на позицию, приготовилась к стрельбе, «и какого-то черта стояла там около получаса». Такая задержка предоставила вооруженным силам России возможность наведения ракеты и успешного залпа с уничтожением цели.

«Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. Это говорит о провале радиоэлектронной разведки. Это уже серьезная проблема», — заявил Лапин.

6 марта российская армия в зоне СВО уничтожила две установки РСЗО HIMARS американского производства. Сообщалось, что боевая машина была подбита ракетным ударом.

7 марта стало известно о роли разведки и дронов в уничтожении РСЗО HIMARS в зоне СВО.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении семи танков ВСУ, включая двух Abrams.

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