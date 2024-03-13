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Ким Чен Ын лично протестировал новейший северокорейский танк

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ЦТАК: КНДР продемонстрировала новейший танк, его лично протестировал Ким Чен Ын

Ким Чен Ын лично протестировал новейший северокорейский танк

КНДР продемонстрировала новейший танк в рамках соревнований среди танковых экипажей, бронемашину лично протестировал северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Состязания проходили между подразделениями, их целью была строгая проверка практических навыков танкистов и отработка ведения боевых действий.

Мероприятие посетили Ким Чен Ын, министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ен Гиль. Северокорейский лидер отметил поразительную боеспособность новейшего танка, мощную ударную силу и маневренность. После соревнований он проехал внутри бронемашины, заняв место механика-водителя.

Ранее Соединения Корейской народной армии провели учебные артиллерийские стрельбы, которыми руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Взято
отсюда

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