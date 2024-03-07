реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ким Чен Ын лично провел военные учения против США и Южной Кореи

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Bloomberg: лидер КНДР Ким Чен Ын лично провел учения против США и Южной Кореи

Ким Чен Ын лично провел военные учения против США и Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал на военных учениях в связи с недавними действиями США и Южной Кореи. Об этом сообщает Bloomberg.

Он лично наблюдал за процессом тренировок армии, которые провели в связи с тем, что США и Южная Корея на этой неделе начали одни из крупнейших ежегодных совместных военных учений. Министерство обороны КНДР предупредило, что обе страны заплатят большую цену за «угрожающие существованию» правительства в Пхеньяне маневры.

Ким Чен Ын призвал армию «вступить в новый период расцвета активизации военных приготовлений в соответствии с требованиями сложившейся ситуации», цитирует его издание. Сообщается, что тренировки северокорейской армии включали штурм пограничных постов, подобных тем, что находятся на границе с южными соседями.

28 февраля сообщалось о планах США и Южной Кореи провести совместные учения в связи с предполагаемой ядерной угрозой со стороны Северной Кореи. Тренировки под названием «Щит свободы» начались 4 марта.

Взято
отсюда

новости россии и мира сегодня свежие , украина последние новости на сегодня

горняк22 телеграм

Фейки о выборах, судьба двух заводов и 11-летняя чемпионка.  Что произошло в Алтайском крае 7 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Узнать больше

Стало известно, сколько незаконных свалок существует в Алтайском крае

В Алтайском крае по данным от Россельхознадзора найдено 18 несанкционированных…

Узнать больше

Алтайские эксперты рассказали, как правильно выбрать цветы на 8 Марта

Букет. Цветы. Роза Фото: pixabay.com Специалисты рассказали, какие болезни могут…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp