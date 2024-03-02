Кириенко: более 320 тысяч заявок из 190 стран поступило для участия в ВФМ

На Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) в Сириусе приехали представители порядка 190 государств, попытки Запада бойкотировать Россию полностью провалились, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Он отметил, что в состав ООН входит 193 страны, а на фестиваль приехали участники из 190 стран. Кириенко подчеркнул, что конкуренция была “невероятной”.«

"За право (участвовать) еще и поборолись, потому что у нас было 320 тысяч заявок, а на площадке только 10 тысяч представителей иностранных государств", – приводит слова Кириенко телеканал "360".

Замруководителя администрации президента РФ отметил, что некоторые представители прибыли на фестиваль молодежи, несмотря на попытки им помешать в этом.

Он рассказал, что желающие посетить фестиваль проходили шесть этапов подготовки, многие изучали русский в Домах России. Он привел в пример делегацию из Аргентины, участники которой получили сертификаты по русскому языку, изучили заранее историю и культуру России. «

"Самое главное, понятно, что любые попытки каким-то образом ограничить Россию, бойкотировать с треском провалились", – сказал Кириенко журналистам.

Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, в свою очередь, рассказал, что регион на ВФМ представляет более 300 ребят. Он отметил, что делегация из Подмосковья взяла культурное шефство над участниками из Брунея, Мадагаскара и Белоруссии, добавляет РИАМО.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik рассказало, какой “особый контекст” несет Всемирный фестиваль молодежи.

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