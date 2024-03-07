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Кириенко: на Всемирном фестивале молодежи были попытки провокаций

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Кириенко: на Всемирном фестивале молодежи были попытки провокаций

На Всемирном фестивале молодежи были попытки провокаций, но правоохранительные органы профессионально их пресекли, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.«”Когда мы год назад планировали фестиваль, вопрос возникал, как можно сделать это безопасным образом, понимая, что будут попытки (провокаций, – ред.)… Не так далеко находится зона боевых действий. И такие попытки были, попытки провокаций были. Очень профессионально сработала вся команда правоохранительных органов. Коллеги, вы наверное это поддержите то, что мы прошли все без единого эксцесса”, – приводит РИА Новости слова Кириенко.

Выступая на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи, он выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов.

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступила Росмолодежь, генеральным информационным партнером – РИА Новости.

Ранее радио Sputnik писало, что актер Сергей Безруков на Всемирном фестивале молодежи обозначил три ключевых понятия “русского идеала”.

Взято отсюда.

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