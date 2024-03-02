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Кирьос заявил, что Рублев не заслужил дисквалификацию за мат в адрес судьи

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Кирьос заявил, что Рублев не заслужил дисквалификацию за мат в адрес судьи

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в своих социальных сетях выразил слова поддержки в адрес россиянина Андрея Рублева

«Достойный поступок Бублика, заявившего, что он хочет продолжить матч. Мое ему уважение. Сочувствую Рублеву. Он не заслужил эту дисквалификацию», — написал Кирьос.

1 марта в матче Рублев был дисквалифицирован по ходу полуфинального матча против представителя Казахстана Александра Бублика на турнире в Дубае. Россиянин по-русски нецензурно выругался в адрес линейного судьи. На мат обратил внимание не судья на вышке, а другой, линейный судья, который говорит на русском. Стоит отметить, что Бублик выразил желание продолжить встречу.

Рублев был возмущен и пытался убедить супервайзера в том, что он не произносил матершинных слов и перевод русскоязычного арбитра является не совсем верным.

В результате Рублева дисквалифицировали и отобрали у него все заработанные очки и призовые по ходу турнира.

Ранее Бублик встал на сторону Рублева после скандала с судьей в Дубае.

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