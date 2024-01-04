Власти Молдавии обязали телеканалы ретранслировать контент европейских телевещателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Совета по телерадиовещанию.

Отмечается, что с июня местные поставщики медиауслуг будут обязаны предоставлять от 10% эфирного времени европейским телекомпаниям.

В Совете по телерадиовещанию страны подчеркнули, что требование содержится в плане действия на текущий год.

До этого Совет по телевидению и радио Молдавии отозвал лицензию у телеканала РТР Молдова. Вещание телеканала было приостановлено в декабре 2022 года. Решение было принято в связи с требованием самих учредителей телеканала. Аналогичную просьбу направил телеканал Bravo TV.

Президент Молдавии Майя Санду говорила, что Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Молдавии перед президентскими выборами в республике в ноябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.

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