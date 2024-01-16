FT: продажу акций в Китае ограничили для удержания рынка от резкого падения

Руководство КНР начало ограничивать продажу акций для институциональных инвесторов, чтобы, пусть и искусственным способом, удержать национальный фондовый рынок от дальнейшего падения. Об этом со ссылкой на опрошенных трейдеров и инвестиционных менеджеров в трех финансовых учреждениях пишет издание Financial Times (FT).

По их данным, таким инвесторам запрещено быть чистыми продавцами ценных бумаг в определенные дни. Подобные инструкции называют «оконными рекомендациями», в том числе их использование привело к частичному восстановлению в конце прошлого года индекса CSI 300, в который входят крупнейшие китайские компании.

Однако как только китайские власти смягчили ограничения, рост сменился резким падением. С начала 2024 года CSI 300 упал более чем на четыре процента. В результате власти расширили «оконные рекомендации» на инвесторов, которые работают как брокеры и имеют свои торговые подразделения. Также в Китае задействуют государственные фонды и финансовые учреждения для покупки акций в больших масштабах, как это уже случалось при прошлых падениях.

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Авторы подобных мер, говорится в материале, испытывают давление со стороны руководства страны. Пекин требует остановить падение фондового рынка, снижение инвестиций и вывод капитала из страны, однако пока вернуть инвесторов не удается. В первую очередь их не устраивают способы, которыми в Китае хотят разогнать экономику. Собеседники издания уверены, что таким регулированием Пекин добьется только ухудшения ситуации, поскольку оно подрывает доверие к рынку.

По оценкам Bloomberg, с начала года иностранные инвесторы продали акций китайских компаний на 7,9 миллиарда юаней (1,1 миллиарда долларов), что стало худшим результатом за пять лет. Январь может стать шестым подряд месяцем, в котором фиксируется отток капитала из страны.

Ранее для исправления ситуации в экономике китайские власти предприняли такие меры, как запрет на негативные комментарии для профильных экспертов и пользователей социальных сетей, поскольку те создают «ложные нарративы и ожидания», а также увеличение для топ-менеджеров компаний количества часов по изучению идей Си Цзиньпина.

Взято

отсюда

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