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Китай выступает решительно против посещения членами Конгресса США Тайваня

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Китай выступает решительно против посещения членами Конгресса США Тайваня

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщили, что Китай выступает против посещения делегации Конгресса США на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС.

«Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Китай решительно выступает против того, чтобы США поддерживали какие-либо официальные контакты с Тайванем», — сказал Пэнъюй.

Ранее спикер палаты представителей законодательного органа Майк Джонсон заявил, что делегация палаты представителей конгресса США может совершить визит на Тайвань в мае. По его словам, Соединенные Штаты должны подчеркнуть неизменную приверженность конгресса безопасности и демократии. Как указал политик, для этого он попросит председателей профильных комитетов палаты представителей возглавить делегацию в Тайбэе после инаугурации нового главы администрации Тайваня Лая Циндэ, которая должна пройти в мае.

Он также выразил надежду, что США и Тайвань будут и дальше «совместно продвигать принципы свободы, возможностей и безопасности для всех свободолюбивых» государств и своих партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее в минобороны Китая заявили, что не допустят независимости Тайваня.

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