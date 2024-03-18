Климов: итоги выборов президента РФ – доказательство сплоченности общества

Итоги прошедших выборов президента РФ доказали всему миру высшую степень консолидации российского общества, а все зло Запада обратилось в прах, заявил сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. «

"Это (итоги выборов, – ред.) очевидное доказательство сплоченности общества является очень хорошим фундаментом, одним из краеугольных камней нашего дальнейшего движения вперед, к более безопасному и процветающему будущему. <…> Все то зло, которое они (страны Запада, – ред.) годами готовили против нас, сегодня обратилось в прах. И теперь наша задача – не растерять то доверие к власти, которое наши граждане ей дали на выборах, и как можно быстрее и эффективнее двигаться вперед", – сказал сенатор "Петербургскому дневнику".

По его словам, эту реальность далеко не все на Западе готовы принять, но “теперь им деваться некуда”, сказал Климов.

По данным ЦИК РФ, Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах президента России по итогам обработки 100 процентов протоколов. Николай Харитонов (КПРФ) – 4,31% голосов избирателей, Владислав Даванков (“Новые люди”) – 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,20%.

Ранее радио Sputnik сообщало, с каким предложением Путин обратился с к своим соперникам на выборах.

Взято отсюда.