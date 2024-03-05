реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Клуб “Мутабор”, где прошла “голая вечеринка” Ивлеевой, сменил название

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Клуб "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, сменил название

Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети

Клуб “Мутабор”, в котором проходила “голая вечеринка” Анастасии Ивлеевой, сменил название, теперь заведение называется Arma, сообщили в Telegram-канале клуба.

“Пять лет назад впервые прозвучало эксцентрическое “Я превращусь”…Сегодня название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет произнесено в последний раз и намеренно стерто из памяти! Последнее превращение происходит на наших глазах. Сверкнув неоном, клуб предстанет в своем самом возвышенном образе…This is ARMA!”, – говорится в сообщении.

Вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе “Мутабор” в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название “голая вечеринка”, так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм

6 марта в Алтайском крае потеплеет до +5 градусов, но подует ветер

Весна. Март. Погода Фото: pexels.com Накануне длинных мартовских выходных в…

Узнать больше

“Добиться мира на Украине”. Сийярто раскрыл цель встречи Орбана и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить с претендентом на пост…

Узнать больше

“Надеюсь, месяцы”. Балицкий о сроках освобождения Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp