Клуб “Мутабор”, где прошла “голая вечеринка” Ивлеевой, сменил название

Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети

Клуб “Мутабор”, в котором проходила “голая вечеринка” Анастасии Ивлеевой, сменил название, теперь заведение называется Arma, сообщили в Telegram-канале клуба.

“Пять лет назад впервые прозвучало эксцентрическое “Я превращусь”…Сегодня название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет произнесено в последний раз и намеренно стерто из памяти! Последнее превращение происходит на наших глазах. Сверкнув неоном, клуб предстанет в своем самом возвышенном образе…This is ARMA!”, – говорится в сообщении.

Вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе “Мутабор” в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название “голая вечеринка”, так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.

город Горняк

Взято отсюда

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