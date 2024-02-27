Колонна ПГРК “Ярс” направляется в Подмосковье

Колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) “Ярс”, предназначенных для нанесения ядерных ударов, вместе с многоцелевой машиной сопровождения направляется в Московскую область, сообщает РИА Новости.

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, колонна вышла из города Тейково Ивановской области и движется по трассе М7. Отмечается, что в Подмосковье будет проходить подготовка к Параду Победы.

Тренировки парадных расчетов обычно проводятся на подмосковном военном полигоне в Алабине, пишет агентство.

Радио Sputnik сообщало, что ракетные войска РФ завершили перевооружение на комплекс “Авангард”.Пятница с Тиграном КеосаяномДень защитника Отечества: герои СВО, военные фильмы и военная поэзия23 февраля, 09:04

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