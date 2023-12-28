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“Коммунисты России” выдвинули кандидата на выборах президента

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"Коммунисты России" выдвинули кандидата на выборах президента

Съезд партии “Коммунисты России” выдвинул председателя ЦК партии Сергея Малинковича кандидатом в президенты РФ, сообщает РИА Новости.«”В четверг состоялся съезд коммунистической партии “Коммунисты России”. Было проведено тайное голосование, по результатам которого съезд выдвинул Малинковича кандидатом в президенты”, – передает корреспондент информагентства.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Они пройдут в три дня, начиная с 15 марта.

В четверг утром радио Sputnik сообщило, что кандидат от Демпартии России Ирина Свиридова подала документы в ЦИК для участия в выборах.

Взято отсюда.

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