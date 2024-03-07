Компания “АвтоВАЗ” начала отгружать Lada Vesta с “долгожданной опцией”

“АвтоВАЗ” начал отгружать дилерам автомобили Lada Vesta с обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT), пишет “Волга Ньюс” со ссылкой на производителя.«”Автоматическая трансмиссия – одна из востребованных, долгожданных опций. Внедряя новый силовой агрегат, мы не только удовлетворяем запросы наших клиентов, но и выводим характеристики Lada Vesta на совершенно новый уровень. Кроме того, сегодня это самый доступный автомобиль с автоматической трансмиссией на рынке России”, – цитирует издание президента АО “АвтоВАЗ” Максима Соколова.

Продажи Lada Vesta с автоматической коробкой передач начнутся 11 марта. Рекомендованная цена седана в комплектации Comfort – от 1 588 900 рублей.

Радио Sputnik также сообщало, что “АвтоВАЗ” начал собирать Largus в Ижевске.

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