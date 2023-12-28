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Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии “Золотой орел”

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Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии "Золотой орел"

Композитор Василий Тонковидов из Самары включенв шорт-лист национальной кинопремии “Золотой орел” в номинации “Лучшая музыка к фильму”, пишет “Волга Ньюс”.

Заведующий музыкальной частью театра “СамАрт” отмечен за музыкальное сопровождение к фильму “Праведник”, говорится в сообщении.

Василий Тонковидов – автор и исполнитель музыки множества спектаклей театра “СамАрт”, лауреат премии “Самарская театральная муза” за работу над спектаклем “Вино из одуванчиков”.

Радио Sputnik также сообщало, что премьер-министр Михаил Мишустин заявил о планах провести первое ИнтерВидение в России.

Взято отсюда.

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