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Концерт в Петербурге отменен в знак солидарности с атакованным Белгородом

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Концерт в Петербурге отменен в знак солидарности с атакованным Белгородом

Концерт на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга отменен в знак солидарности с жителями Белгородской области, сообщил губернатор города Александр Беглов.«”В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного ночного концерта на Дворцовой площади. За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и, уверен, что весь Петербург поддержит это решение”, – написал он в Telegram-канале.

Беглов добавил, что запланированные для детей мероприятия пройдут на каникулах.

В новогоднюю ночь в Петербурге также решено не зажигать факелы Ростральных колонн в связи с трагедией в Белгороде.

Губернатор города заявил, что предложил белгородскому коллеге Вячеславу Гладкову всестороннюю помощь, в том числе в восстановлении разрушенных объектов.

Радио Sputnik сообщало, что Новый год в Москве пройдет без запуска салютов и фейерверков.

Взято отсюда.

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