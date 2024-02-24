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Конгрессмен выступил за выход США из ООН

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Конгрессмен Гаетц выступил за выход США из ООН

Конгрессмен выступил за выход США из ООН

Конгрессмен США Мэтт Гаетц предложил прекратить финансирование Организации объединенных наций (ООН), выйти Штатам из нее, а также убрать штаб-квартиру объединения с американской территории. Об этом он заявил на конференции в штате Флорида, пишет РИА Новости.

«Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН — покинуть США», — отметил он.

Гаетц считает, что США стоит прекратить финансировать организацию, чьи сотрудники «атаковали Израиль».

Ранее конгрессмен Гаетц заявил, что выделенные США средства на поддержку Киева растекаются по мировым столицам отмывания денег. Он уточнил, что Штатам больше не следует предоставлять никакой помощи государствам без сокращения собственного «раздутого» федерального бюджета.

Ранее американские СМИ писали о том, что США выступили в защиту оккупации Израилем Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, поскольку еврейское государство столкнулось с проблемами безопасности».

Взято
отсюда

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