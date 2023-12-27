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Константинов предложил открыть Крымский дом в Москве

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Константинов предложил открыть Крымский дом в Москве

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил открыть в Москве Крымский дом – постоянно действующую площадку для общения и решения вопросов, связанных с развитием региона.«

"У Крыма сформировалась устойчивая поддержка в Москве. По большому счету, нам было бы неплохо, это как идея, создать Крымский дом в Москве. Там живет и работает крупная община крымчан, они любят Крым и преданы Крыму. Поэтому нужно, чтобы было место общения и решения различных, в том числе, экономических, гуманитарных и культурных вопросов", – цитирует Константинова РИА Новости.

В эфире телеканала “Крым 24” он высказал мнение, что Крымский дом мог бы стать постоянно действующей площадкой в Москве.

В среду утром радио Sputnik рассказало, что на выставке “Россия” на ВДНХ разыграли путевки в Крым.

Взято отсюда.

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