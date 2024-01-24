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Контролер в Москве поймал безбилетника, находящегося в федеральном розыске

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Контролер в Москве поймал безбилетника, находящегося в федеральном розыске

В автобусе на западе Москвы контролер обнаружил, что один из пассажиров не оплатил проезд, а на просьбу предъявить документ, удостоверяющий личность, мужчина ответил отказом, сообщает Дептранс.

Когда контролер вызвал полицию, выяснилось, что нарушитель находится в розыске за подделку документов. Теперь его ждет не только следствие, но и штраф за безбилетный проезд в размере 2 тысяч рублей, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.«”Контролеры не только следят за соблюдением правил оплаты проезда, но и за безопасностью в городском транспорте”, – сказал глава Дептранса Максим Ликсутов Telegram-каналу.

Ликсутов отметил, что в 2023 году они помогли выявить 5 пассажиров, которые находились в федеральном розыске, добавляет телеканал “360”.

Ранее радио Sputnik рассказало о завершении в Москве создания единой системы навигации на автовокзалах.

Взято отсюда.

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