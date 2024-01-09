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Кормление панденка из Московского зоопарка попало на видео

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В Московском зоопарке показали кормление панденка

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своей Telegram-канале кормление панденка.

На кадрах Катюша сосет грудь своей матери-панды и мнет мягкими лапами живот.

«Медитация на день для вас», — подписала ролик Акулова.

«Как причмокивает», «Наша сладкая булочка», «Катюше приятного аппетита, розовый счастливый панденок», «Дин-дин уважение, какие терпение и любовь у молодой мамочки», — умилились подписчики канала кадрами кормления.

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщала, что панденок продемонстрировала очередной прогресс в развитии, получив новую игрушку.

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