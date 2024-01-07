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Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену о катастрофических последствиях конфликта в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте королевского дворца Иордании.

«Его Величество король Абдалла II предупредил во время своей встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в воскресенье о катастрофических последствиях продолжающейся агрессии против Газы, подчеркнув необходимость положить конец трагическому гуманитарному кризису в секторе», – говорится в сообщении.

Король также подтвердил важность роли Соединенных Штатов в стремлении к немедленному прекращению огня в Газе, защите гражданского населения и обеспечении доставки чрезвычайной, гуманитарной и медицинской помощи в сектор Газа.

До этого в США отметили роль Турции в урегулировании конфликта в Газе.

Ранее США выступили против насильственного переселения палестинцев из Газы.

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