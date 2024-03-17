Российские бойцы в зоне специальной военной операции обманывали американские комплексы Javelin с помощью штанги и ведер со смолой. Об этом рассказал военнослужащий из Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий с позывным «Панда» в беседе с российским военкором Юрием Котенком.

«С помощью штанги и ведер со смолой мы обманывали «Джавелины». Штанга с горящим ведром должна быть на расстоянии пяти метров от танка», — отметил он.

Военнослужащий отметил, что солдаты также придумали, как защитить технику от дронов. Для этого они крепят шахтную резинотканевую ленту, которая используется для транспортировки грузов на производственных объектах.

По его словам, укрепленный таким образом ГАЗ-66 выдерживает пулеметную очередь, выпущенную с 500 метров.

В январе командующий военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что российские военные научились противодействовать атакам с применением украинских морских дронов.

Ранее российская спецслужба обнаружила американский противотанковый комплекс Javelin в ДНР.

Что думаешь? Комментарии