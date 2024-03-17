реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Котенок: комплекс Javelin можно обмануть с помощью штанги и ведра со смолой

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Котенок: комплекс Javelin можно обмануть с помощью штанги и ведра со смолой

Российские бойцы в зоне специальной военной операции обманывали американские комплексы Javelin с помощью штанги и ведер со смолой. Об этом рассказал военнослужащий из Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий с позывным «Панда» в беседе с российским военкором Юрием Котенком.

«С помощью штанги и ведер со смолой мы обманывали «Джавелины». Штанга с горящим ведром должна быть на расстоянии пяти метров от танка», — отметил он.

Военнослужащий отметил, что солдаты также придумали, как защитить технику от дронов. Для этого они крепят шахтную резинотканевую ленту, которая используется для транспортировки грузов на производственных объектах.

По его словам, укрепленный таким образом ГАЗ-66 выдерживает пулеметную очередь, выпущенную с 500 метров.

В январе командующий военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что российские военные научились противодействовать атакам с применением украинских морских дронов.

Ранее российская спецслужба обнаружила американский противотанковый комплекс Javelin в ДНР.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Очная явка на выборах президента России достигла 60 процентов

Очная явка на выборах президента России достигла 60 процентов

Очная явка на выборах президента России по стране достигла 60…

“Это роскошно”. Наблюдатель на выборах из Франции сравнил Москву и Париж

“Это роскошно”. Наблюдатель на выборах из Франции сравнил Москву…

Современная Москва – роскошная и наполненная счастливыми людьми – напоминает…

Памфилова назвала число международных наблюдателей на выборах президента РФ

Памфилова назвала число международных наблюдателей на выборах президента РФ

На выборах президента РФ работают 1 115 международных наблюдателей из…

На избирательных участках краевой столицы вновь работали члены Общественной палаты города Барнаула

На избирательных участках краевой столицы вновь работали члены Общественной…

В Барнауле, как и во всей стране, проходит финальный день…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp