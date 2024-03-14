Активисты движения “Отряды Путина” в Краснодаре сожгли чучело “главного вампира мира” – президента США Джо Байдена по случаю Масленицы, передает РИА Новости.«

"Вчера Владимир Владимирович по телевизору объявил конец балу вампиров. И мы из "Отряда Путина" поддерживаем его. Сегодня мы сжиганием главного вампира мира. Ура!" – сказала участница движения Татьяна Ветлужскуя.

С криками “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” активисты предали огню куклу из соломы.

“Отряды Путина” сформировались в Краснодаре в 2011 году. Патриотическое движение насчитывает 600 человек.

Как заявил накануне в интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин, западные элиты, которые привыкли “набивать брюхо человеческой плотью”, должны понять, что “бал вампиров” заканчивается.

Радио Sputnik также рассказало, как в Кремле оценили реакцию Запада на интервью Путина журналисту Дмитрию Киселеву.

Взято отсюда.