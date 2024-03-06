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Кремль отреагировал на ордер МУС на арест российских высокопоставленных офицеров

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Песков: Россия не признает решений МУС по ордеру на арест российских военных

Кремль отреагировал на ордер МУС на арест российских высокопоставленных офицеров

Россия не признает решений Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на тему выдачи ордера на арест российских военных и высокопоставленных офицеров. Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы не участники [Римского] статута, мы не признаем это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут и разные закрытые процессы, которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям», — заявил он.

Ранее стало известно, что МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова. Суд утверждает, что командиры российской авиации и флота якобы несут ответственность за преступления, совершенные «в период как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года».

Взято
отсюда

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