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Кремль отреагировал на слухи о готовящемся “сенсационном заявлении” Путина

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Кремль отреагировал на слухи о готовящемся "сенсационном заявлении" Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы готовящемся “сенсационном заявлении” российского лидера Владимира Путина.

Ранее Telegram-канал “Политджойстик” со ссылкой на политолога Марата Баширова писал, что “завтра или послезавтра президент Путин может сделать сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу”. Отмечалось, что это будет не ультиматум, но жесткое заявление.

В Кремле это сообщение решительно опровергли.«

"Нет. Это фейк", – сказал Песков РИА Новости.

Радио Sputnik писало, что в Кремле прокомментировали публикации о перезаписи новогоднего обращения Путина.

Взято отсюда.

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