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Кремль высказался о попытках следить за передвижением Путина из-за рубежа

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Кремль высказался о попытках следить за передвижением Путина из-за рубежа

Кремлю неизвестно о попытках отслеживать местоположение президента РФ Владимира Путина с помощью смартфонов, российские спецслужбы делают все для обеспечения его безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что местоположение российского лидера якобы пытаются отслеживать с помощью наблюдения за смартфонами людей из его окружения. Утверждалось, что слежкой занималась американская фирма PlanetRisk.

Песков заявил, что не знает, на чем основывается эта информация.«

"Вместе с тем, конечно же, наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства. Ну и, конечно, собственно нужно отдавать себе отчет, что любые смартфоны с любой операционной системой абсолютно прозрачны для слежки, наблюдения и так далее. То есть все, кто пользуется смартфонами, должны это отчетливо понимать", – цитирует его РИА Новости.

В прошлом году ФСБ раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, которые шпионили за российскими дипломатами с помощью iPhone.

Радио Sputnik писало, какие впечатления остались у Путина после полета на Ту-160М.

Взято отсюда.

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