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Кремлев призвал российских спортсменов не продаваться за копейки ради турниров

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Кремлев призвал российских спортсменов не продаваться за копейки ради турниров

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев в своем Telegram-канале раскритиковал спортсменов, желающих выступать без флага и гимна.

«Петр Ян — настоящий мужчина, гордость матушки России. А те, кто выступают или собираются выступать без флага и гимна, ведут себя как женщины с низкой социальной ответственностью, которые продали за 30 сребреников свою душу.

Не продавайтесь за копейки, приезжайте к нам в Федерацию бокса России, мы перевоспитаем и сделаем из вас настоящих патриотов», — написал Кремлев.

10 марта на турнире UFC 299 Ян победил китайского бойца Сонг Ядонга единогласным решением судей. До этого боя россиянин уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил Яна единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О’Мэлли одержал победу над россиянином раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

Ранее условия выступления россиян на Олимпиаде сочли незаконными.

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