Крупный пожар в ангаре в Ленинградской области ликвидирован

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото

Открытое горение в Ленинградской области, где тушили ангар на площади в 1 тысячу квадратных метров, ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что ангар загорелся в воскресенье на Волхонском шоссе в Ленинградской области на площади 1 тысяча квадратных метров. При пожаре пострадали два человека, которые после оказания помощи отказались от госпитализации. Следственные органы проводят проверку по факту пожара.

“Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Ленинградской области”, – говорится в сообщении.

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