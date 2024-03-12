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Крушение военного самолета Ил-76 в Ивановской области

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В небе над Ивановской областью загорелся российский военный самолет Ил-76СюжетАварийная посадка самолета

Крушение военного самолета Ил-76 в Ивановской области

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Ивановской области. Самолет с горящим двигателем немного не дотянул до аэродрома — оставалось долететь около двух километров. Когда пилот понял, что судно не сможет долететь до аэродрома, он увел горящий самолет от жилых домой.

Крушение подтвердили в Минобороны России. По некоторым данным, упавший самолет совершал учебный полет с аэродрома Северный. По данным российского оборонного ведомства, на борту находились 15 человек.

Информация о месте падения самолета разнится. По данным Telegram-канала Shot, Ил-76 совершил аварийную посадку в поле рядом с деревней Подталицы. Издание Baza сообщает, что он разбился при заходе на посадку и упал на территории кладбища в районе села Богородское вблизи аэродрома.

Названа причина крушения Ил-76

Минобороны дало комментарий о падении самолета. Там подтвердили, что судно потерпело крушение при взлете в Ивановской области. На борту были 15 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров. Источник Telegram-канала «112» сообщал о 12 человеках на борту, никто из них, по данным канала, не выжил.

Крушение военного самолета Ил-76 в Ивановской области

В Минобороны также назвали причину крушения Ил-76. «Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета», — сообщили в российском оборонном ведомстве. Сейчас на аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Источники Shot рассказывают подробности о состоянии военного самолета перед крушением. По их данным, причиной ЧП стала техническая неисправность. Уточняется, что дымный след от двигателя появился почти сразу после взлета, затем стало известно о возгорании самого двигателя, позже от него отвалилась часть.

Крушение военного самолета Ил-76 в Ивановской области

Горящий самолет в небе над Ивановской областью попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza. По данным источника, ролик был снят в районе Пустошь-бор. Местные жители сообщают о густом черном дыме в разных районах Иваново. Самолет с горящим двигателем попытался совершить посадку на местном аэродроме, откуда сейчас также идет сильный дым.

Ранее другой Ил-76 был сбит американской ракетой

24 января военно-транспортный самолет Ил-76 Министерства обороны России потерпел крушение в Белгородской области близ села Яблоново на севере Корочанского района, расположенного более чем в 70 километрах от границы с Украиной. Экипажу удалось увести тяжелый транспортник от жилых домов. На борту находились украинские военнопленные.

Неназванные американские чиновники признались, что российский Ил-76 действительно был сбит зенитным ракетным комплексом Patriot, произведенным в США. Такое сообщение приводит The New York Times (NYT). Также уточняется, что комплекс, из которого был сбит Ил-76, был передан Украине европейским партнером (конкретная страна не называется).

Взято
отсюда

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