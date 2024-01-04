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Кулеба заявил, что у Украины нет плана Б при сокращении помощи Запада

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Кулеба заявил, что у Украины нет плана Б при сокращении помощи Запада

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет плана Б при сокращении помощи Запада. Об этом сообщает телеканал CNN.

«У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А», — заявил Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства пояснил, что в Киеве надеются, что западные союзники продолжат оказывать военную поддержку. В случае прекращения или значительного сокращения этой помощи, как заявил Кулеба, Украина будет продолжать бороться при помощи имеющихся в наличии ресурсами.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с Дональдом Трампом в роли президента Соединенных Штатов возможно работать.

Кулеба напомнил, что именно при Трампе начались первые военные поставки из США для Вооруженных сил Украины — переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, военно-морские суда и катера типа Island и Mark-6.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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